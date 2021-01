Baie des Caps confectionne des pulls marins.

Lucie et Geoffroy de Pinieux, un couple dans la vie familiale et dans la vie professionnelle.

En 2019, ils s’investissent sur la côte d’Emeraude avec enthousiasme, en reprenant l’entreprise bretonne de confection de pulls marins, Baie des caps, tenue depuis une trentaine d’année par un autre couple.

Une belle histoire de passage de relais et de transition en douceur pour léguer le savoir- faire, dans le maintien des valeurs et de l’esprit familial.

Avec une équipe de dix personnes, il faut concevoir, produire, couper, coudre, repasser, assembler, vendre en boutique et sur internet, des pulls marins bretons 100% Made in Bretagne.

Lucie et Geoffroy aiment chanter «Regarde l’étoile» avec Les Padres et s’inspirer pour

donner le cap de leur engagement entre tradition et modernité.

Ils partagent la Joie d’entreprendre.