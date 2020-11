"Bajazet - En considérant Le Théâtre et la peste" sur le site du Quartz à Brest

En cette période particulière, les théâtres et salles de spectacle imaginent d'autres manières de faire vivre la culture. Le Quartz à Brest diffuse gratuitement en vidéo le spectacle "Bajazet - en considérant le théâtre et la peste" qu'elle ne peut accueillir sur scène. Matthieu Banvillet est le directeur du Quartz.



Rendez-vous sur lequartz.com entre mercredi 18 novembre 9h et vendredi 20 novembre 9h.