Balades pour se perdre dans les Vosges

Un livre vient de sortir pour se perdre dans les Vosges, loin des sentiers balisés.



Publié aux éditions Polly et de la nuée bleue ‘Balades pour se perdre’ propose 25 circuits et leurs détours à faire à pied dans les Vosges. Derrière la sortie de ce livre, un duo : le journaliste et rédacteur en chef du magazine Polly Hervé Lévy, et le photographe indépendant Stéphane Louis.