Banque alimentaire : "Nous ne savons pas si nous tiendrons jusqu'à Noël!"

Elle doit faire face à la recrudescence du nombre de bénéficiaires depuis le premier confinement (+30%) et la difficulté à trouver des ressources alimentaires suffisantes. Parmi les denrées manquantes, le lait, la farine et les pâtes. Et les grandes surface ayant réduit leurs marges de produits afin d'anticiper les confinements, les ramasses effectuées par les bénévoles ne représentent presque rien. Jean Mieudonné est notre invité. Il est le responsable locale de la banque alimentaire de Moulins.

