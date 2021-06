Bonjour à tous et bienvenue dans le mag des associations, votre rendez-vous du mardi matin sur RCF Touraine. Aujourd’hui, nous allons voyager avec Dany Gallerand et Geneviève Lenain de l'association BAOBAB, et nous allons évoquer avec nos invitées les actions de cette structure basée à Joué-lès-Tours et intervenant en faveur de l’éducation et de la santé au Burkina Faso. On se retrouve tout de suite !