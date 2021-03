Comme chaque mardi matin sur RCF Touraine, c’est l’heure de retrouver votre rendez-vous avec votre magazine des associations. C’est une émission exceptionnelle que nous vous proposons aujourd’hui puisque nous allons découvrir le Bar Bidule, café associatif installé au 64 rue d’Entraigues à Tours. Pour en parler, nous accueillons dans nos studios Clarie Moreau et Linda Felkaoui, respectivement présidente et bénévole de l’association Bildulbuk, et nous allons notamment voir avec nos invitées les missions et les activités proposées par cette structure destinée aux enfants. On se retrouve tout de suite !