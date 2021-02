BARAKA, une initiative lancée par FACE, la Fondation Agir Contre l'Exclusion

Objectif : aider 15 migrants, chercheurs d'emploi, à trouver un emploi.

Pour les accompagner, 33 agents de l'URSSAF des Pays de la Loire ont répondu présents bénévolement. Ces parrains et marraines leur apportent une aide pour la langue et la recherche d'emploi.

Des précisions avec Jean-Marie Guerra, le directeur général de l'URSSAF des Pays de la Loire et Bérangère Doceul, l'une des marraines de l'URSSAF interrogés par Antony Torzec.