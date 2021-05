Bars, hôtels, restaurants : bientôt la réouverture - Sandrine Boux

Invitée : Sandrine Boux, présidente du GNI Poitou-Charentes, Groupement National des Indépendants Hôtellerie, Restauration

La nouvelle, si elle était attendue, rassure les professionnels : les bars et restaurants rouvriront progressivement du 19 mai au 30 juin, date à laquelle le couvre-feu et les restrictions diverses devraient cesser. Mais il va falloir, pour le secteur, retrouver le rythme et le goût du travail après plusieurs mois d’arrêt, et trouver du personnel pour faire face aux attentes des clients qui réservent en nombre