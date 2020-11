Bazas : face au confinement, la librairie Saint-Martin joue la carte des ventes à emporter

Les librairies font partie de ces commerces dits "non essentiels" et doivent fermer leurs portes à cause du confinement. Mais le chômage technique n’est pas envisagé, surtout à quelques semaines de Noël et les libraires s’organisent.

A Bazas, en Gironde, Solange Degruson qui tient la librairie St-Martin a mis en place la vente à emporter pour ses livres et la libraire constate avec joie que ses clients jouent la solidarité.

Reportage sur place de Violaine Attimont :



Solange Degruson ouvre tous les jours sa librairie à Bazas, entre 10h et 12h30, afin de permettre aux clients de récupérer les commandes, qui, elles, se font en ligne par exemple sur la plateforme placedeslibraires.fr. En plus, la librairie, située au coeur de Bazas, propose une nouvelle vitrine chaque semaine, avec une sélection de livres selon une thématique.

Cette nouvelle organisation devrait permettre de garder la tête hors de l’eau, d’autant plus que les grandes surfaces ferment leurs rayons culturels.