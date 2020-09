BD et architecture aux 18h de Saint-Julien

Maïté Labat et Vincent Henry ont animé Les 18 heures de Saint Julien à Tours, vendredi 25 septembre autour de l'architecture et de leur BD respective : Le château de mon père : Versailles ressuscité ! et John Bost, un précurseur.

Allez, on coince une bulle voire plusieurs avec ces deux scénaristes sur leur passion commune.

Maïté Labat : Après des études d’histoire contemporaine et une expérience dans le journalisme, Maïté Labat a travaillé huit ans au Château de Versailles. C’est de son expérience à Versailles que lui sont venues l’envie et l’idée de réaliser Le Château de mon père, paru en 2019 à La Boîte à Bulles. Maïté travaille aujourd’hui au Musée du Louvre.

Vincent Henry : Ce Saint-Avertinois d’adoption a mené une carrière dans l’industrie avant de se consacrer à sa passion, la bande dessinée. En 2003, il crée sa maison d’édition, La Boîte à Bulles, où il publie essentiellement des récits intimistes, historiques, des témoignages, reportages... Il est lui-même auteur : Alexandre Jacob, journal d’un anarchiste cambrioleur ou John Bost, un précurseur (prix de la BD chrétienne au festival d’Angoulême 2018).

Les 18 heures de Saint-Julien, c'est aussi un apéritif et une conférence le vendredi 2 octobre à 18h sur ce thème : Théologie et Architecture, de Salomon à Soliman avec Mireille Royer-Bénéjeam et Yveline RICARD.

Et dimanche 4 octobre à 17h : Ensemble Musical pour la Paix Chants sacrés d’Orient et d’Occident.