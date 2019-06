A Beaucouzé, le Geves certifie les nouvelles variétés de semences

Les 5 et 6 juin 2019, le Futuroscope, près de Poitiers, accueille les Culturales, le salon des grandes cultures. Les agriculteurs peuvent y découvrir de nouvelles variétés de semences. Chaque année, plus de 300 variétés rentrent au catalogue officiel français. Mais avant cela, elles sont testées pendant deux ans par le Groupe d'étude et de contrôle des variétés et des semences (Géves), qui se trouve à Beaucouzé. "On vérifie d'une part que cette variété n'existe pas déjà et d'autre part, on regarde sa valeur agronomique, technologique et environnementale" explique Georges Sicard, le directeur du secteur d'étude des variétés. A l'issue de ces essais, moins de la moitié des variétés testées obtiennent leur inscription au catalogue officiel français.