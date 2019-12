Beethoven sera à l'honneur de la 26ème édition de la Folle Journée

La 26ème édition de la Folle Journée célébrera le 250ème anniversaire de la naissance d'un des plus grands musiciens de tous les temps : Beethoven.

Du 29 janvier au 2 février, les concerts auront lieu à Nantes et dans une vingtaine de villes des Pays de la Loire du 24 au 26 janvier.

Ouverture de la billetterie le samedi 14 décembre.

Pour tout savoir sur cette Folle Journée 2020, Antony Torzec a rencontré le fondateur et directeur artistique de cet événement musical, René Martin.