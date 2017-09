Belgique: les jeunes prudents au volant

Les chiffres sont encourageants : on note, sur les dix dernières années, une baisse des accidents impliquant de jeunes conducteurs en Belgique. Frédérique Petit, de RCF Bruxelles, revient sur ce bilan plutôt positif.

Entre 2006 et 2016, le nombre de décès au volant de jeunes de 18 à 24 ans est passé de 148 à 50 : soit une diminution de 66%, selon l'Institut Belge pour la Sécurité Routière. La tendance est donc à la baisse.

Celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas

La génération des jeunes conducteurs a été fortement marquée par les campagnes de sécurité routière des vingt dernières années. En Belgique, celui qui ne boit pas en soirée s'appelle Bob : et les "Bob" sont de plus en plus fréquemment désignés pour conduire. Une prise de conscience de la jeune génération qui fait preuve de davantage de prudence que ses aînées.

De plus, les sanctions sont de plus en plus dures. En Belgique, si un jeune conducteur commet une infraction grave au cours de ses deux premières années de permis, il lui faut tout repasser : examen pratique comme théorique.

Des changements sociaux

Les jeunes sortiraient également moins, ou plus près de leur lieu d'habitation. Ils peuvent ainsi rentrer sans emprunter la voiture.

Enfin, les jeunes passeraient le permis de conduire de plus en plus tard. Souvent dans de grande urbanisations où l'on peut facilement prendre les transports en commun, ou s'essayer à la mobilité douce comme le vélo, les jeunes ne considèrent plus la voiture comme un marqueur social.

Autant de facteurs qui favorisent la diminution des accidents de la route impliquant la jeunesse.