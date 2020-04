Bénédiction sur la ville et le diocèse par l’intercession de saint Martin

Chaque année, le 10 novembre, veille de la fête de Saint Martin, il est de tradition que l’Archevêque bénisse la ville par l’intercession de son Saint Patron, figure de charité et d’attention aux plus pauvres et aux plus fragiles. En juillet 1849 lors de l’épidémie de choléra qui frappait la ville, à la suggestion du « Saint homme de Tours », Léon Papin-Dupont, l’Archevêque de Tours invita à une procession des reliques de Saint Martin qui eut un effet notable sur la maladie et sur le moral des habitants. Aujourd’hui, une pandémie mondiale frappe notre pays. Un confinement sanitaire nécessaire mais lourd et exigeant nous est demandé. Pour nous donner la force de le vivre, pour rendre grâce et intercéder pour les soignants et les métiers qui nous permettent de continuer à vivre, pour demander la consolation pour les familles endeuillées et ayant des malades, pour que des relations plus fraternelles et solidaires nous unissent maintenant et aussi à l’issue de cette épreuve, pour que les croyants soient fortifiés dans leur foi, qu’ainsi ils témoignent de l’espérance et gardent un vrai zèle missionnaire, je bénirai la ville par l’intercession de Saint Martin, le dimanche 19 avril à la Basilique Saint-Martin en la fête de la divine Miséricorde à 18h30. Les cloches des églises du diocèse sonneront à la même heure pour relayer cette bénédiction. Que saint Martin, patron de notre diocèse et de la ville de Tours, témoin de la charité et de la miséricorde, nous ouvre la route de l’espérance.

