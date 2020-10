Bénévolat, mode d'emploi

Le confinement a aussi servi à souligner à quel point le bénévolat est vital pour la cohésion de notre société. Et à quel point il prend des formes multiples. Plus que jamais nous avons besoin de bénévoles. Annie Chapard ,de" France Bénévolat ", nous explique comment trouver le bénévolat qui nous correspond et Maxime Mallein, des" Petits Frères des Pauvres", pourquoi les personnes âgées démunies ne doivent pas être abandonnées à leur solitude et comment nous pouvons y remédier.

Alors, tous bénévoles ?

Pour France Bénévolat

fb.montbrison@francebenevolat.org

07 81 66 55 87

Pour les Petits Frères des Pauvres

maxime.mallein@petitsfreresdespauvres.fr

06 46 90 26 44