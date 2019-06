Bénévolat, volontariat, nouveaux modes de relations au travail

26 minutes eco parle aujourd'hui d'emploi. Mais d'emploi d'un type nouveau puisqu'il s'agit d'emploi sans lien de subordination à l'employeur, ce qui implique un autre mode de management et un ressenti différent pour ceux qui travaillent sous ce statut. Management fait plus de convictions, d'objectifs et de valeurs partagés que de simple autorité. Avec ses bénévoles et ses jeunes volontaires en service civique, des associations comme RCF expérimentent ces nouveaux types de relations au travail. Témoignages de Léa et de Malik qui achèvent ce mois-ci des périodes de respectivement 7 et 8 mois de service civique au sein des équipes de RCF Charente.