Bénévoles en campagne : RCF Sarthe dans l'embarras ?

Fin de cycle pour les uns, commencement pour les autres. Fin de saison, dèbut des programmes estivaux. Fin de présence à l'antenne d'un côté, début de la campagne électorale de l'autre.

Oui, c'est une habitude pour votre radio associative qu'est RCF Sarthe de connaître cette période charnière que sont les mois de mai-juin. A fortiori lorsque que l'année électorale vous réserve deux scrutins, départementaux et régionaux, les deux espaces géographiques qui font la raison d'être de notre antenne aujourd'hui.

Cette période, toujours charnière pour l'antenne, le sera encore plus cette année, car certaines des voix qui résonnent sur nos ondes ont pris un engagement pour l'une de ces élections, en tant que titulaire ou suppléant. Comme le respect du réglement nous l'impose, depuis le lundi 10 mai, les temps de parole dans chaque média indiquent "zéro". Ce qui veut dire que les 5 ou 6 bénévoles de notre radio, directement impliqués dans une liste départementale ou régionale, ne peuvent plus assurer leurs chroniques ou émissions.

Sur le papier, ça ne fait pas notre affaire. Ça fait des trous dans la grille de programme à deux mois de la fin de la saison. Il faut alors rechercher des solutions expresses pour combler ce qui doit l'être, avant de nous lancer, nous aussi, dans l'ébulition politique qui arrive. Si je garde une approche très pragmatique, nous n'avons pas besoin de cela, quelque soit le moment d'ailleurs !

Mais une fois les solutions trouvées, c'est plutôt de la fierté qui domine. Car nous avons la chance de compter dans notre radio des personnes engagées, qui aiment leur territoire, qui défendront des idées différentes sur le terrain, mais qui se rejoignent autour de valeurs communes lorsqu'elles sont dans nos studios.

Leur saison est donc déjà terminée. Nous les retrouverons toutes et tous, ou presque, en septembre pour une nouvelle saison riche en découverte et en moments de partage avec vous. L'occasion pour toute l'équipe de RCF de leur souhaiter une bonne campagne et le succès qu'ils espèrent, quelque soit leur étiquette, que le débat démocratique, la Sarthe et la région Pays de la Loire en sortent vainqueur. Et de les remercier encore une fois pour leur engagement sur cette saison 2020-2021, qui donne de la valeur à cette voix unique dans le paysage radio, qu'est RCF Sarthe.