Benjamin Derreumaux /// Le Gallodrome

Benjamin Derreumaux, est le fondateur de la célèbre marque territoriale, Le Gallodrome, avec ses 3 boutiques en centre ville. Il nous parle de son attachement aux commerces de proximité.



Le Gallodrome est né d’un désir farouche d'afficher fièrement les couleurs du Nord. Convaincus que notre petit bout de France regorge de talents, Benjamin et son équipe se devait de "pondre" une marque locale, résolument innovante, créative, graphique et inédite !



Si on faisait autrefois s’affronter les coqs dans les Gallodromes, c’est aujourd’hui à un tout autre combat auquel il nous propose d’assister : UN CONCOURS DE CRÉATION DE TEE-SHIRTS !



A écouter sans modération.