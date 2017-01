BenoÃ®t Hamon remporte la primaire de la gauche

C'est une large victoire que remporte Benoit Hamon au second tour de la primaire de la gauche.

A 49 ans, c'est donc le député des Yvelines qui portera les couleurs du Parti socialiste à la présidentielle et qui va avoir la difficile tâche de rassembler. Reconnaissant sa défaire, l'ancien Premier ministre a félicité Benoît Hamon. "Je vais prendre le recul nécessaire", a-t-il déclaré.



La victoire de Benoît Hamon est nette. Il obtient 58,88 % des voix, contre 41,12 % pour l'ancien Premier ministre, selon des résultats encore provisoires. Sur fond de hausse de la participation (1,9 million d'électeurs contre 1,6 million lors du premier tour), le candidat a sans doute fait le plein de reports de voix, notamment celles d'Arnaud Montebourg, le troisième homme éliminé la semaine dernière.



Hier soir lors de son discours de victoire, salle de la Mutualité à Paris, Benoît Hamon a adressé un "salut sincère, amical et chaleureux à Manuel Valls" avec qui il s'est entretenu au téléphone avant de le retrouver plus tard à Solférino pour une photo de famille. Avec son concurrent, il a convenu que leurs "différences ne seront pas irréductibles lorsqu'il s'agira d'affronter nos vrais adversaires". Ecoutez.





Du côté de Manuel Valls, dimanche soir, à la Maison de l’Amérique latine, ce n’était évidemment pas l’ambiance des grands soirs. Comme la semaine dernière, c'est là que Manuel Valls avait donné rendez-vous pour la soirée électorale. Reconnaissant sa défaite, l'ancien Premier ministre a félicité son concurrent. Reste maintenant la question de son avenir.De son côté, Benoît Hamon a annoncé vouloir tendre la main à Jean-Luc Mélenchon, et Yannick Jadot, deux candidats de gauche qui ont débuté leur campagne en-dehors du cadre de la primaire.