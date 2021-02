Benoit Sanchez est chef de cuisine et il vient d'ouvrir son restaurant « le tatoué toqué » à Tours Nord. Ce champion de burgers plusieurs fois titré nous parlera de l'identité de son établissement et de son attachement aux produits locaux et de saison. Benoit est sélectionné pour le World Food Championship à Dallas en Novembre 2021 où il mettra encore une fois à l'honneur le burger Made in Touraine !