Bernardette

En raison de l’épidémie de coronavirus, la rédaction française de radio vatican, n’est pas en mesure de vous présenter son journal du soir. Durant cette période de confinement nous vous proposerons donc de réécouter les grands entretiens du magazine de radio vatican….



Aujourd’hui on revient sur la comédie musicale Bernadette de Lourdes qui a connu un beau succès. Le spectacle songe à s’exporter à l’étranger en Italie par exemple. La troupe était à Rome au mois de décembre dernier et a pu rencontrer le pape François. Emma qui campe le role de bernadette et le chanteur Grégoire qui a composé la musique du spectacle sont passés par les studios de radio vatican.