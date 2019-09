Berthe aux grands pieds, marque de chaussettes née à Angers (l'intégrale)

Née en 1999 à Angers, la marque de chaussettes Berthe aux grands pieds est aujourd'hui vendue dans 1 800 boutiques, en France et à l'étranger. Pourtant, le patron, Régis Gautreau, continue d'écumer les marchés des Pays de la Loire. "C'est mon laboratoire, explique-t-il. C'est le meilleur moyen de capter l'air du temps." Il compte bientôt lancer des chaussures et des lunettes, toujours fabriquées en France, comme l'ensemble de ses produits. "On a le devoir de conserver le savoir-faire français", insiste-t-il.