Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans le mag des associations, votre rendez-vous du mardi matin de RCF Touraine sur la vie associative. Aujourd’hui, nous allons découvrir l’association Bibliochouette. Sa présidente Violette Souchard est en studio ce matin et nous allons voir avec elle les missions et activités de cette structure gérant la bibliothèque de la commune de La Croix-en-Touraine. On se retrouve tout de suite avec notre invitée !