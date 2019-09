Bien-vivre dans la perspective de l'écologie intégrale

Dimanche 8 septembre 2019, 90 personnes étaient réunies au Centre St Hugues de Biviers pour une halte spirituelle organisée conjointement par le CCFD Isère, CVX ADG, St Hugues, le service Diaconie du Diocèse et RCF Isère.

Le thème choisi « Planète en danger et spiritualité, espérance ou résignation? » s’inscrivait dans la suite du Forum international « Bien Vivre - quels indicateurs pour inventer demain » organisé en juin 2018 par le CCFD, la Metropole de Grenoble et la Ville de Grenoble, avec notamment un atelier sur la « place de la spiritualité dans nos vies ».

Fabien REVOL, théologien spécialiste de l’écologie à l’Université catholique de Lyon a aidé à la réflexion, se référant souvent à l’encyclique du pape François « Laudato si ».

Cette émission spéciale vous invite à retrouver l'essentiel de son intervention du début de journée.

Pourquoi cette illustration d'un tétraèdre ? Ecoutez Fabien Revol...