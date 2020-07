Bientot le top départ pour la course Les Sables - Les Açores en baie de Morlaix

C’est un rendez-vous attendu du calendrier nautique, le 4 août prochain aura lieu la course Les Sables – Les Acores- Les Sables rebaptisée pour cette année Les Sables – Les Acores en baie de Morlaix. Initialement l’itinéraire de la course est prévu jusqu’aux Acores au Portugal mais en raison de la crise sanitaire, le parcours a été modifié pour la baie de Morlaix. Réservé au Mini 6.50 et qualificative pour la Mini-Transat 2021, environ 80 solitaires régateront en trois temps entre la baie des Sables d’Olonne puis la baie de Morlaix avec une escale à Roscoff. Pour parler de la course Audrey Chaillou est allée interroger Marc Chopin, le président du club Les Sables d’Olonne Vendée Course au Large et Thomas Racoupeau skippeur vendéen aux cotés de Team Vendée Formation qui se prépare pour la course.