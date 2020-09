Bientôt une ferme pour Tours Métropole

La Métropole de Tours va se lancer dans la réalisation d'une grande ferme publique. On vous détaille ce projet de Régie Agricole dans le journal.



A Sasnières [Sanière], on se forme au balisage des itinéraires de randonnées. Objectif : les valoriser pour attirer ce qui aime marcher et découvrir le patrimoine naturel du nord du Loir-et-Cher



Le weekend s'annonce agréable en Touraine Loir et Cher. Du soleil et des températures qui restent élevées.