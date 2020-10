Bienvenu chez vous • jeudi 1er octobre

le journal préenté par Benjamin Vernet.

Les écureuils peuvent ressentir du stress quand ils sont en société ! C'est le résultat d'une étude du CNRS de Strasbourg, et l'objet d'un documentaire, qui sera diffusé en novembre à Nancy et Haguenau. Reportage dans le journal et interview juste après les actualités.

À 12h15, c’est le grand retour de Marie-Thérèse Fischer. Spécialiste de l’histoire et du patrimoine alsacien. Chaque semaine, elle nous présente un lieu, un monument ou une légende, afin de nous éclairer sur une tradition ou coutume alsacienne.

Aujourd’hui nous mènerons l’enquête : Othon de Staufen a-t-il assassiné Hugues d’Eguisheim ? Ou est-il totalement innocent ?

N’y aurait-il pas un rapport avec la fondation du prieuré de Sainte-Foy à Sélestat ? réponse dans quelques minutes.