Bienvenu chez vous • lundi 20 janvier

Au programme de cette première émission de la semaine :



Aujourd’hui, mon invitée est Estelle Fraass. Elle vient nous parler vient de la Fête des Cultures et de l'association PasSages dont elle est la vice-présidente. L'association a pour but de développer des lieux de convivialité et de rencontres sur la ville de Bischheim.

Puis nous retrouverons, comme tous les lundi, notre duo de chroniqueur avec Talitha Cooreman-Guittin et Paul Fonteneau.

Le sujet de la fin de vie est toujours un sujet sensible et d’actualité, on en aura une approche peut-être différente aujourd’hui, avec une histoire riche en émotion que nous racontera aujourd'hui Talitha. Celle du “vieux monsieur qui répète à longueur de journées qu'il veut mourir”. Mais vous verrez, que par moment, il oublie toutes ses misères. Ce qui pousse Talitha à se poser la question sur sa réelle intention de vouloir mourir.





Et Paul s'intéresse aujourd’hui à la relation qu’il peut exister entre trop de travail et l'alopécie. En effet, de nombreuses études ont mis en évidence, depuis un moment, que de longues heures de travail pouvaient avoir des effets néfaste sur notre santé.

Cependant, la question de savoir si la perte de cheveux pouvait être associée à un nombre excessif d’heures de travail a rarement été étudiée. C’est ce qui a intéressé des chercheurs Coréens et notre amis Paul.