Bienvenue aux Petits Frères des Pauvres

Les Petits Frères des Pauvres sont sans appartenance politique ni confessionnelle. Ils représentent aujourd'hui en France un réseau de plus de 15.000 bénévoles sur plus de 400 lieux d'actions. Ils accompagnent vers le logement les personnes isolées, mal logées ou sans domicile fixe. En 2019, Les Petits Frères des Pauvres on dévoilé leur nouvelle signature" Non à l'isolement de nos aînés"

Invité:

- Denis VERBEKE des Petits Frères des Pauvres AVIGNON.