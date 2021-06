Bienvenue ches vous • mardi 1er juin

Au programme de cette émission :



Hier c’était la journée sans tabac !

Et pour l’occasion de nombreux évènements et initiatives ont lieu en France et notamment en Alsace. Des personnes atteintes du cancer du poumon ont réalisé un clip vidéo à retrouver sur internet. La chanson s’intitule “Pour un souffle de vie”. Alice Rixein a rencontré Gérard Vonthron, alsacien et interprète principal du clip.



Comme tous les mardis, Nelly Margotton va nous parler philo. On va parler, aujourd’hui, du bien-être au travail,une notion qu’on tient souvent pour acquise. Et pourtant, existe-t-il une définition satisfaisante du bien-être ? Peut-on le modéliser ? Les enjeux de cette question sont-ils vraiment pris en compte dans ces démarches ? On verra ça dan la pat Philo à 12h15



Mais pour cette première fête de la radio, je suis heureux de présenter ce premier journal avec Géraud Bouverot.