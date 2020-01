Bienvenue chez nous • mercredi 8 janvier

Il est le directeur de la cuisine centrale de Poivre et Sel et Bout’chou, un traiteur spécialisé pour les petits enfants et les personnes âgées.

Pendant la période des fêtes, il ont mis en place “Les repas étoilés”,pour les petits et les retraités, des menus élaborés en partenariat avec des chefs étoilés.

Mercredi c’est toujours le jour que nous consacrons au 7ème art. Aujourd’hui François Micucci va bien sûr nous parler de deux films à aller voir dans les salles, mais pour vous les auditeurs de RCF Alsace, il va nous dire la vérité qui se cache derrière les chiffres concernant le cinéma en 2019.

Et en fin d’émission nous parlerons du premier livre imprimé au monde, je parle de la Bible bien sûr. Mais nous allons parler d’une toute nouvelle version, puisqu’il s’agit de la traduction hors du commun qui a été finalisée en octobre dernier à Paris. Celle de la Bible Nouvelle Français Courant. Au total, près de 70 experts ont été mobilisés. Parmi eux, Thierry Legrand, professeur d’Histoire des Religions à la faculté de théologie protestante de Strasbourg, il répondra aux questions de Bénédicte Bossard.