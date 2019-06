Bienvenue chez vous • jeudi 13 juin

Comme tous les jours, je m’invite chez vous !

au programme aujourd’hui,

Je rencontre Myriam Bidal, membre de l'association ARDAH (Accueil des Réfugiés et Demandeurs d’Asile à haguenau). Elle va nous parler de l’évènement qui se profile à Haguenau le 22 juin prochain “Parole de Réfugiés, Alors Raconte”. Myriam va justement nous parler de la “parole des migrants”.

Ensuite, Pascale Gangloff nous donnera une recette. Il sera question de noix verte que l’on fait macérer… pas forcément ragoutant sur le papier, mais vous verrez qu’avec plein d’épices c’est délicieux.

Croiser et changer nos regards. C'est en ces quelques mots ce pour quoi est organisée la première 'Semaine des réfugiés' de Strasbourg. Nous parlerons encore des migrants avec Bénédicte Bossard qui pose 3 questions à Cédric Bischetti, directeur et fondateur de l’association Makers for Change.

---

Grand Invité

Aujourd'hui, nous allons avoir la tête dans les étoiles puisque nous allons parler exploration spatiale... Mais avant de partir explorer Mars, bon nombre de détails sont encore à régler. Notamment la question de l'approvisionnement : un point qui a fait l'objet d'une étude menée par l'équipe du centre pluridisciplinaires Hubert Curien de Strasbourg. Nous recevons aujourd'hui la chercheuse Audrey Bergouignan. Elle est avec Bénédicte Bossard, bonjour Bénédicte !