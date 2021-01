Bienvenue Chez Vous• Jeudi 14 Janvier 2021

Aujourd’hui, nous souhaitons une belle fête aux Nino, Nina et Ninon.

Mais oui Sainte Nino, est fêtée par les Eglises d'Orient le 14 janvier. L'Eglise en Occident en fait également mémoire ce jour mais aussi le 15 décembre.

Une jeune captive chrétienne, dont on ignore le pays d'origine, devenue esclave à la cour royale de Mzkhéta, non loin de Tbilissi (région intérieure de l'actuelle Géorgie), garde toute sa foi auprès du roi Mirian.

Plus que sa grande beauté, c'est son inlassable charité qui la fait aimer et respecter. Ayant obtenu par ses prières la guérison d'un enfant, elle est appelée auprès de la reine Nana qui se meurt.

Elle lui rend la santé. Quand le roi veut la récompenser, elle lui dit préférer sa conversion. Le roi en laisse d'abord le soin à sa femme. A quelque temps de là, il demandera à l'archevêque de Constantinople de lui envoyer un évêque pour évangéliser le royaume.



Mais revenons à présent sur le programme de cette émission :

Aujourd’hui, Géraud Bouverot reçoit Dominique Malfait, PDG de Labonal. Pour parler du retour d’une industrie textile nationale sur le devant de la scène. Alors, la crise sanitaire et la pénurie de masques, profiteront-elles à cette industrie sur le long terme ? Éléments de réponse juste après le journal.

À 12h15, c’est le grand retour de Marie-Thérèse Fischer. Chaque semaine, elle nous présente un lieu, un monument ou une légende, afin de nous éclairer sur une tradition ou coutume alsacienne.

Elle nous raconte aujourd’hui l'histoire de 4 hommes qui éveillent les soupçons du duc de Broglie à Strasbourg. Est-ce des faussaires ?

je ne vous en dis pas plus, rendez-vous à 12h15.