Bienvenue chez vous • jeudi 15 octobre

Le journal local.

Ils ont été parmi les premiers à être confrontés à l’arrivée du virus dans notre pays. Aujourd'hui, les médecins libéraux veulent être davantage consultés par les autorités publiques. Nous entendrons les explication de la présidente de l’Union régionale des professionnels de santé médecins libéraux du Grand est.

Et à 12h15, c’est le grand retour de Marie-Thérèse Fischer. Chaque semaine, elle nous présente un lieu, un monument ou une légende, afin de nous éclairer sur une tradition ou coutume alsacienne.

Aujourd’hui nous partirons sur les traces, et c’est la cas de le dire, des souliers de Sigismond ! Une girouette et sa légende sont l’occasion de rappeler les conflits qui ont opposé deux familles nobles à Strasbourg.