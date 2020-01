Bienvenue chez vous • jeudi 16 janvier

Bénédicte Bossard qui répond présente au rendez-vous.

Rencontre aujourd’hui avec Jordan Turpault, co-gérant de “The Little Red Door”. Un des escapes game de strasbourg. L’escape game une nouvelle forme de divertissement immersif, en pleine expansion. Alors effet de mode ou réel engouement de la part du public , nous verrons ça avec notre invité.

On retrouvera Pascale Gangloff pour parler cuisine. Aujourd’hui elle nous présente une recette réputé pour sa technicité. Mais vous verrez que pour réaliser un soufflé au fromage, c’est pas si compliqué.

Et en fin d’émission, Jean-François Kovar, notre historien à RCF Alsace, revient sur la création du “Hezbollah” le parti de Dieu fondé en 1982 au lendemain de l'intervention israélienne au Liban.