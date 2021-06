Bienvenue chez vous - jeudi 17 juin

Le programme de l’émission d’aujourd’hui :



On retrouve Marie-Thérèse Fischer, pour parler histoire et traditions alsacienne. Comme toujours, elle va nous raconter une histoire vraie, où il est question d’Alsace évidemment et... de dragons… Ah ah, là vous êtes surpris ? Rendez-vous à 12h15 pour un nouvel épisode de Détours et Détails.



Je vous propose ensuite la suite de notre série consacrée aux élections régionales dont le premier tour se déroule ce dimanche. Cédric Rouillon a rencontré Jean Rottner, président sortant Les Républicains du conseil régional du Grand Est et candidat à sa propre réélection.