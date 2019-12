Bienvenue chez vous • jeudi 19 décembre

Rencontre musicale aujourd’hui avec Bast Ferry, il est auteur compositeur musicien interprète et en plus il est alsacien. Après plus de 30 années à explorer différents horizons, Bast Ferry vient aujourd’hui avec un univers personnel qui s’inspire de moments de la vie de tous.



On retrouvera Pascale Gangloff pour parler cuisine. Aujourd’hui, Pascale va vous mettre l’eau à la bouche avec une recette pour agrémenter votre apéro de Noël, ou votre réveillon du jour de la saint sylvestre.



Il est passé chez les écoliers 6 décembre, saint Nicolas est l'une des figures majeures du temps de Noël. Jean-François Kovar nous raconte son histoire passionnant en fin d’émission.