Bienvenue chez vous - jeudi 1er juillet

le programme de l'émission d'aujourd'hui :



On retrouve Marie-Thérèse Fischer, pour parler histoire et traditions alsacienne. Aujourd’hui on va découvrir ou redécouvrir un sacré personnage, que l’on connaît surtout à cause des aérostats en forme de cigare qu’il a inventés. Il est censé avoir été un officier de grande valeur. Mais en Alsace, dans les premiers jours de la guerre franco-prussienne (juillet 1870), vous verrez qu’ il ne s’est pas montré très brave !



4ème volet de notre magazine sur l'anthroposophie, et aujourd'hui on va parler santé, avec la médecine anthroposophique. Proche de l'homéopathie, elle en reprend certains outils, et entend compléter la médecine classique, en étant davantage centrée sur les patients et leur parcours. Mais elle n'est pas non plus sans controverse. Un dossier proposé par Géraud Bouvrot, à retrouver juste après le journal local.