Bienvenue chez vous • jeudi 20 mai

Au programme de l’émission d’aujourd’hui :



Un nouveau journal local présent épar Adrien beaujean.



À 12h15, on retrouve Marie-Thérèse Fischer, pour parler histoire et traditions alsacienne. C’est le grand retour de Marie-Thérèse en vrai à la radio. Et aujourd’hui elle vous pose une colle : Quel est le point commun entre César, l’empereur romain et Rodolphe de Habsbourg ? On vous laisse quelques minutes de réflexion avant de vous donner la réponse. Ce sera juste après l’invité de la rédaction.



Et l’invité de la rédaction qui, justement, Aujourd'hui, est Fabienne Keller, eurodéputée et ancienne maire de Strasbourg. Au micro d’Adrien beaujean, elle revient sur l’annonce du retour des eurodéputés dans l’hémicycle du Parlement européen dans la capitale alsacienne dès juin prochain.