Bienvenue chez vous • jeudi 21 janvier

le programme de cette émission :



Le journal local d'Adrien Beaujean



Bénédicte Bossard reçoit aujourd’hui la doctorante Lorène Jantet qui a été récompensée pour ses recherches sur les tortues marines. Elle a développé un algorithme permettant de recueillir et traiter les informations relatives au mode de vie des tortues de Guyane française et de Martinique.

La chercheuse à l’Institut pluridisciplinaire Hubert Curien de Strasbourg a été récompensée par le prix "jeune talent" l'Oréal Unesco. Il vise à mettre en lumière le travail des femmes dans le domaine de la science.



À 12h15, on retrouve Marie-Thérèse Fischer, chaque semaine, elle nous présente un lieu, un monument ou une légende, afin de nous éclairer sur une tradition ou coutume alsacienne.

Aujourd’hui elle nous raconte l’histoire de la « source bitumineuse » de Pechelbronn. La première société pétrolière par actions du monde naîtra en Alsace et l'exploitation va durer jusqu’en 1955. Alors M. Trump peut rentrer chez lui avec son pétrole… en Alsace aussi on en a aussi !