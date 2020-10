Bienvenue chez vous • jeudi 22 octobre

Le journal d'Ardien Beaujean.

Aujourd’hui, l’invité de la rédaction d’RCF Alsace est Abdelahq Nabaou, il est imam ou encore aumônier militaire d’alsace… il souhaite créer l’an prochain une école nationale des cadres religieux et aumôniers musulman. il était au micro de Philippe Ichter dans l’émission Polycrome de mercredi soir pour aborder notamment l’actualité, rythmée ces derniers jours par l’attentat islamiste au couteau contre un professeur d’histoire géographie des Yvelines.

À 12h15, c’est le grand retour de Marie-Thérèse Fischer. Chaque semaine, elle nous présente un lieu, un monument ou une légende, afin de nous éclairer sur une tradition ou coutume alsacienne.

Aujourd’hui une histoire qui se déroule à l’automne 1778,. À cette époque, on passe subitement de la sécheresse au déluge. Dans toute la plaine d’Alsace, des ponts sont arrachées par les eaux, des maisons s’écroulent, on circule en bateau dans les rues… Un jeune voyageur musicien peu connu se trouve bloqué à Strasbourg, où ses concerts attirent peu de monde. Pourtant ce sera un des plus grands noms de la musique jusqu’à nos jours !