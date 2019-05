Bienvenue chez vous • jeudi 23 mai

au programme aujourd’hui,

Jordan Muzyczka, à rencontré Marie-Christine Vergiat. elle est député Européenne. Elle nous présente son quotidien et nous rappelle d’aller voter ce dimanche

Ensuite, Pascale Gangloff nous donnera une recette traditionnelle. Mais une fois n’est pas coutume, cette semaine, la recette ne vient pas d’elle, mais directement du Mont sainte Odile.

Et pour finir, Aude Tampé porte sa réflexion sur les freins à la maternité dans notre société actuelle.

---

Aujourd'hui, nous allons parler santé et plus particulièrement du lien parfois complexe qui unit le personnel médicale et les patients.

Aujourd'hui et durant deux jours, Strasbourg accueille la 11eme rencontre nationale des métiers de la santé, avec pour thème cette année "Management de la qualité et gestion des risques en santé".

Plus d'une centaine de praticiens ont fait le déplacement en Alsace pour cette rencontre.

Le Docteur Stéphane Gayet est notre invité aujourd'hui. Il nous en dit un peu plus, aux côtés de Bénédicte Bossard.