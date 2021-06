Bienvenue chez vous - jeudi 24 juin

Le programme de l’émission d’aujourd’hui :



On retrouve Marie-Thérèse Fischer, pour parler histoire et traditions alsacienne. En pleine période électorale, puisque dimanche ce sera le deuxième tour des élections régionales, elle va nous parler du vote des femmes et vous verrez que dans de rares cas, Celles-ci avaient droit au suffrage bien avant 1944.



Cédric Marshall, comédien formateur au sein de la compagnie Impro Alsace, est l'invité de la rédaction de RCF Alsace. La compagnie organise un grand tournoi dans la salle de spectacle du collège saint Etienne de Strasbourg ce vendredi soir à 20h.