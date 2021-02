Bienvenue chez vous • jeudi 25 février

L'actu alsacienne présenté par Adrien beaujean.

La boulangerie-pâtisserie, un secteur qui recrute. 9 000 postes sont actuellement à pourvoir en France. Qu'est-ce qui explique cette pénurie ? Quelles sont les formations et les qualités à avoir pour accéder à ces métiers ? On fait le point avec Magali Santulli, juste après le journal. Elle reçoit Carole Schoor, secrétaire générale de la Fédération des boulangers-pâtissiers de Meurthe-et-Moselle. Pour elle, "Ce sont des métiers de passion, et on en oublie les contraintes. On a le plaisir de réaliser chaque jour des produits qui font plaisir au consommateur".

À 12h15, on retrouve Marie-Thérèse Fischer, chaque semaine, elle nous présente un lieu, un monument ou une légende, afin de nous éclairer sur une tradition ou coutume alsacienne.

Aujourd’hui nous allons nous intéresser à celui qui est peut-être le pire évêque du diocèse de Strasbourg : Guillaume de Diest. Il n’est devenu prêtre qu’en 1417, c’est-à-dire 24 ans après avoir été imposé comme évêque ! Et son épiscopat a été le plus long de l’histoire du diocèse. Dépensier, belliqueux, avec une vie privée contestable, vous verrez qu’ il n’a pas, forcément, laissé un bon souvenir !