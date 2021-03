Bienvenue chez vous • jeudi 25 mars

Aujourd'hui, c'est la journée de la procrastination, cette activité qui consiste à remettre systématiquement au lendemain ce qui peut être fait aujourd'hui.

Mais revenons à présent sur le programme de l’émission d’aujourd’hui et pas celle de demain :



Aujourd’hui, l’invitée de la rédaction est Soeur Susannah Kelly, déléguée auprès de l’évêque du diocèse de Strasbourg. Au micro de RCF Elle revient sur ce qui est justement mis en place dans le diocèse contre les abus sexuels au sein de l’Église, et notamment sur les mineurs.



À 12h15, on retrouve Marie-Thérèse Fischer, pour parler histoire et traditions alsacienne. La semaine prochaine nous entrerons dans la semaine sainte. Et justement, Marie-Thérèse va nous raconter ce qu’il se passait à Molsheim le vendredi saint… je vous préviens… c’est du lourd.



Malgré cette première journée de la procrastination, il y a une chose qu’on ne peut pas remettre à demain, c’est le journal local, présenté aujourd’hui encore par Adrien beaujean.