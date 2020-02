Bienvenue chez vous • jeudi 27 février

Aujourd'hui c'est laJournée Mondiale des ONG

Imaginée par un étudiant en 2009, puis reconnue par 12 pays situés autour de la Mer Baltique en 2010, la journée mondiale des ONG prend une dimension internationale le 27 février 2014 avec sa reconnaissance par l'ONU.

Déclarées d'utilité publique, les ONG (organisations non gouvernementales), ont pour but de défendre et de promouvoir les droits fondamentaux de la personne humaine (les droits de l'Homme), et donc de se dresser face aux injustices ; parfois même à leurs risques et périls.



Au programme :



J’évoquais la journée mondiale des ONG, et bien justement, aujourd’hui nous allons à la rencontre d’une de ces Organisation : l’ACAT. L'Action des Chrétiens Contre l'Abolition de la Torture (ACAT) est mise à l'honneur aujourd"hui sur RCF Alsace ! Nous recevons François Mangenot pour plus d'explications sur leurs actions.



Comme tous les jeudis, Nous retrouverons Pascale gangloff, notre chef de cuisine à RCF Alsace. Hier c’était le mercredi des cendre, et pour cette entrée en carême elle nous propose une recette légère, mais excellente de linguines au gambas.



À moins d'un mois avant les municipales, RCF Alsace vous emmène à la rencontre des candidats à la mairie de Strasbourg. Toute la semaine et la semaine prochaine, je vous propose, en fin d’émission, une entrevue entre la rédaction de RCF Alsace et l’un des candidats à la maire de Strasbourg.

Dans ce quatrième épisode, Jean-louis Hoffet rencontre Catherine Trautmann, candidate du Parti Socialiste.