Bienvenue chez vous • jeudi 3 septembre

Voici le programme de cette émission :



Le journal de Benjamin Vernet.



Nous sommes déjà en septembre ! Depuis le début du mois, la saison de la création s'est ouverte et va durer jusqu'au 4 octobre prochain. En 2015, le pape François signait l'écriture de son encyclique Laudato Si et déclarait en même temps le 1er septembre journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la création. Une initiative qui rejoint celle des églises orthodoxes. Pour en savoir plus, Bénédicte bossard a posé 3 questions au le père Christos Filiotis, il est prêtre des paroisses orthodoxes du patriarcat œcuménique de Strasbourg et Bischwiller et enseignant à l’université Aristote de Thessalonique.



À 12h15, c’est le grand retour de Marie-Thérèse Fischer. Spécialiste de l’histoire et du patrimoine alsacien, elle est ma comparse tous les jeudis à ce micro. Chaque semaine, elle nous présente un lieu, un monument ou une légende, afin de nous éclairer sur une tradition ou coutume alsacienne.