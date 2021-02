Bienvenue chez vous • jeudi 4 février

Aujourd'hui :

On commence avec le journal d'Adrien Beaujean.



Puis on continura avec un sujet abordé hier dans le journal. En Allemagne, un projet autoroutier menace un site forestier protégé. Il a mobilisé contre lui plusieurs associations écologistes allemandes. Mais étant donné que le projet menace aussi le parc naturel des Vosges du Nord, les militants d’Alsace Nature se mobilisent aussi. Géraud Bouvrot est allé à leur rencontre.



À 12h15, on retrouve Marie-Thérèse Fischer, chaque semaine, elle nous présente un lieu, un monument ou une légende, afin de nous éclairer sur une tradition ou coutume alsacienne.

Aujourd’hui nous partirons sur les traces, et c’est le cas de le dire, des souliers de Sigismond ! Une girouette et sa légende sont l’occasion de rappeler les conflits qui ont opposé deux familles nobles à Strasbourg.