Bienvenue chez vous • jeudi 5 décembre

comme tous les jours je m’invite chez vous !

On commence toujours avec vous Benjamin Vernet qui revient sur l’actu Alsacienne du jour.

Rencontre avec Julie-Anne Weber. L'association Art Puissance Art présente à Saint-Pierre-le-Vieux le projet de Contes à Rebours. Ce sont des contes animés en musique, image et voix, au sein de l'église.

On retrouvera Pascale Gangloff pour parler cuisine. Aujourd’hui, Pascale va vous mettre l’eau à la bouche. Et mon petit doigt me dit qu’en cette veille de la St Nicolas, elle nous réserve une surprise… je ne vous en dit pas plus.

En fin d’émission, Jean-François Kovar profite de l’occasion de la sortie du dernier film de Roman Polanski, “J’accuse”, il y a quinze jour pour revenir sur l’affaire Dreyfus.

Mais juste avant de retrouver Benjamin vernet pour le journal….

Je voudrais souhaiter un très joyeux anniversaire à RCF Alsace qui fête aujourd’hui ses 1 an ! Et oui c’était le 5 décembre dernier que se lançait cette nouvelle antenne sur le DAB, c'était d’ailleur également la première de ce rendez vous quotidien…