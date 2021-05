Bienvenue chez vous • jeudi 6 mai

Au programme, en plus du traditionnel journal local, vous aurez auourd'hui :



À 12h15, on retrouve Marie-Thérèse Fischer, pour parler histoire et traditions alsacienne. Alors à cause des mesures de restrictions sanitaire que nous subissons en ce moment Marie-Thérèse ne peut toujours pas être présente avec nous mais c’est grave, rien n’arrête l’histoire, pas même la COVID ! Aujourd’hui elle nous emmène à Hochfelden dans le Bas-Rhin ou au Champ du Feu… on ne sait pas trop… surprise !



Aujourd'hui, l'invité de la rédaction est Claude Muller, professeur d'histoire de l'Alsace et directeur de l'Institut d'histoire de l'Alsace.

Il revient au micro d'Adrien Beaujean sur le rapport particulier entre la région et Napoléon Bonaparte, à l'occasion du bi-centenaire de la mort de l'ancien empereur des Français. Un bicentenaire que nous célébrions hier.